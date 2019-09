El cofundador y consejero delegado de la compañía estadounidense de espacios de trabajo compartidos WeWork, Adam Neumann, aceptó este martes renunciar al cargo, según medios locales, tras la fallida salida a bolsa de la firma que dirige, que se esperaba para septiembre y fue aplazada a finales de año.

Diarios como The Wall Street Journal y The New York Times y la cadena financiera CNBC citaron a "fuentes conocedoras de la decisión" según las cuales Neumann habría cedido finalmente a la presión por parte tanto de la junta directiva como de varios inversores y habría aceptado renunciar al puesto.