El Gobierno argentino analiza "algún tipo de intervención" sobre los precios de los medicamentos, en aras de poner freno a la inflación, informó este martes el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

"No puede haber consumos esenciales, como alimentos o medicamentos, que no tengan algún grado de regulación del Estado. Nadie dice que las empresas productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero digo... Esto es así", manifestó Feletti en declaraciones a la radio Futurock.