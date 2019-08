En total, en el trimestre el New York Times ingresó 436 millones de dólares (más de la mitad procedente de suscripciones), un 5,2 % más que el segundo trimestre del año pasado, con una ganancia neta atribuida de 25,17 millones de dólares (un 6,7 % más). EFE/Justin Lane/Archivo

El prestigioso diario The New York Times divulgó este miércoles sus resultados financieros del primer semestre del año, en los que destaca el impacto en los ingresos que ha tenido su nueva serie televisiva "The Weekly", que lanzó en junio.

Según sus resultados trimestrales, los ingresos procedentes del apartado "Otros" -donde encuadran la serie documental- se han disparado un 29,7 % hasta los 45 millones de dólares.