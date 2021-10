El presidente argentino, Alberto Fernández, viajará este jueves a Roma para participar de la Cumbre del G20, en torno a la cual mantendrá también varios encuentros bilaterales con mandatarios y la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en las que seguirá buscando “respaldo internacional” para renegociar la deuda con el organismo, informaron fuentes oficiales.

“En esas reuniones, Argentina va a seguir buscando el respaldo internacional para llegar al mejor acuerdo con el FMI”, dijo a la prensa la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, apenas un día después de que Fernández afirmara en un acto que si su Gobierno no cerró aún un acuerdo con el FMI es porque no se va “a arrodillar” ante el organismo, y que no lo hará "a cualquier precio".