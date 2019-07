Miles de trabajadores en Estados Unidos disfrutan desde esta semana de un aumento en sus cheques de pago, sin embargo muchos trabajadores de 21 estados del país llevan casi diez años con el salario mínimo federal congelado en 7,25 dólares que apenas les alcanza para sobrevivir.

"No alcanza para nada, es como si al dinero se lo llevara el viento, después de pagar la renta y mandar algo para El Salvador, a veces no me alcanza ni para comer", dice a Efe Walter Tellez.