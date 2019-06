Cada mañana Julio César aparca un flamante Desoto Deluxe de 1948 frente a la salida de la terminal de cruceros. Raro es el día en el que no suben a su descapotable rojo dos o tres grupos de turistas estadounidenses para recorrer la ciudad a un precio de entre 30 y 40 dólares la hora. Hasta hoy.

"Me diste malas noticias. Cuando aquí no entran cruceros no hay clientes", responde a Efe, tras conocer que este martes el Departamento de Estado de Washington ha prohibido los viajes a Cuba en estos buques recreativos, además de restringir las visitas culturales de estadounidenses.