El presidente argentino, Alberto Fernández, advirtió este martes a los acreedores que la prioridad de su Gobierno es la salud y no postergará a sus ciudadanos "para pagar una deuda", horas después de que los tres principales grupos de bonistas privados sumaran apoyo a su contraoferta y reclamaran a Buenos Aires una solución consensuada.

"Lo que todos tienen que saber es que mientras esta pandemia exista, el Gobierno nacional va a estar al lado de los que más lo necesitan, en eso no tenemos dudas. No tiene que dudar ningún argentino, no tiene que dudar ningún acreedor porque todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar", declaró Fernández.