El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este martes que una propuesta de canje más favorable para los acreedores podría suponer una promesa imposible de cumplir, después de que tres grandes bonistas rechazaran ayer la oferta mejorada del Gobierno.

En un encuentro virtual organizado por Council of the Americas (COA), Fernández llamó a "no estafar" a los acreedores "prometiéndoles algo" que Argentina no puede cumplir, tras haber recibido una contrapropuesta por parte de los bonistas que dijeron que no a la última oferta gubernamental con la que se pretende reestructurar bonos por valor de 66.000 millones de dólares.