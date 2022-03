El presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuestionó este martes a la principal coalición opositora por su posición ante el acuerdo de refinanciación de deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Ejecutivo busca aprobar en el Parlamento.

"Esta deuda que me toca negociar y ver cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el Gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que yo estoy proponiendo", dijo Fernández en un acto por el Día de la Mujer en la localidad bonaerense de José C. Paz.