El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró este martes que no comparte los cuestionamientos de su exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas al proceso de licitación para la construcción de un gasoducto considerado estratégico y dijo que el asunto será investigado por la Justicia.

"Definitivamente no comparto lo que piensa Matías en ese punto", dijo Fernández, quien el pasado sábado pidió la renuncia de Kulfas, luego de que el ministro cuestionara la licitación y se difundieran desde su cartera declaraciones "off the record" sobre la presunta falta de transparencia en el proceso.