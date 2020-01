El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, subrayó este jueves que no hay ningún proyecto de acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, y que Francia ha fijado como criterio no aceptar la firma con un país que no se haya comprometido con los Acuerdos de París sobre el cambio climático.

Le Maire, que respondía a las advertencias en Davos de Donald Trump, que amenazó con sanciones arancelarias a la UE si no hay un acuerdo comercial rápidamente, señaló que "por ahora no hay un proyecto concreto encima de la mesa".