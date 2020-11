Fotografía cedida por la agencia de comunicación Top of Mind, donde aparece Claudio Mekler, director ejecutivo de "Miami Manager", una firma de inversión en bienes raíces comerciales con sede en el sur de la Florida (EE.UU.). EFE/Top of Mind

Fotografía cedida por la agencia de comunicación Top of Mind, donde aparece Consuelo Vilar, directora de ventas en México para The Grove Resort & Water Park, cercano a Walt Disney World en Orlando (Florida). EFE/Top of Mind