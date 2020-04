Fotografía cedida este martes por Top of Mind en la que se registró al inversionista inmobiliario argentino Claudio Mekler, director ejecutivo de Miami Manager, con sede en el sur de Florida. EFE/Top of Mind

Fotografía cedida este martes por Top of Mind en la que se registró a Mario Fontes, abogado de la firma Saul Ewing Arnstein & Lehr, en Miami (Florida, EE.UU.). EFE/Top of Mind

Fotografía cedida este martes por Top of Mind en la que se registró a David Amaro, director de The Americas Capital Markets con Lightstone. EFE/Top of Mind