La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, afirmó hoy que aún no han visto "compromiso" por parte de Estados Unidos para resolver la crisis del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que podría quedar bloqueado en diciembre por el veto estadounidense a nuevos jueces.

"Hasta ahora no hemos visto compromiso por parte de Estados Unidos, y no podemos negociar con nosotros mismos", advirtió Malmström, que no obstante señaló que se seguirá abordando este tema en las reuniones de embajadores ante la OMC y a nivel ministerial.