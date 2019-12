En las duras negociaciones que llevaron finalmente a la transferencia por EE.UU. a Panamá del Canal interoceánico hace 20 años, hubo dos temas calientes que pudieron poner en peligro los acuerdos: la defensa de la vía y el no derecho a huelga de los trabajadores.

"No hubiera Tratados, no hubiera entrega del Canal, no estaríamos celebrando el 31 (de diciembre) los 20 años de entrega del Canal si nosotros no accedemos al no derecho a huelga y al Tratado de Neutralidad que revertía (sic) la defensa del Canal", dijo a Efe el expresidente panameño, exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter y actual ministro para Asuntos del Canal, Arístides Royo.