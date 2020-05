13 may. 2020

EFE Washington 13 may. 2020

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, rechazó este miércoles el uso de tipos de interés negativos para encarar la crisis desatada por el coronovirus al indicar que no es algo que el banco central "esté contemplando", aunque no descartó otro tipo de medidas de estímulo adicionales.

"La posición de la Fed sobre los tipos de interés negativos no ha cambiado. No es algo que la Fed está contemplando", subrayó Powell en respuesta a los crecientes llamados a tomar esta medida extraordinaria, incluidos los del presidente estadounidense, Donald Trump, en una conferencia en el centro de estudios Peterson Institute for International Economics, en Washington.