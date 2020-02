La resolución de la crisis de la deuda es de vital importancia para la Argentina para poder atender otros problemas que "desde el punto de vista social son mucho más graves como la pobreza, el desempleo y sumar diez años sin mejorar el nivel de vida", afirma el economista argentino Miguel Kiguel.

"Todos esos problemas requieren financiamiento e inversión y mientras el país esté en 'default' o no pueda conseguir plata y estemos todos ahí temblando (por) si se paga o no se paga el próximo vencimiento de deuda, el país está en una situación en la que no se puede crecer", alerta el experto en una entrevista con Efe en Buenos Aires.