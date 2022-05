27 may. 2022

EFE Bogotá 27 may. 2022

Un estudio realizado por Truth Central, la unidad de inteligencia de consumidores de McCann Worldgroup, reveló que la sostenibilidad y el bienestar están directamente vinculados, razón por la cual el 87 % de los encuestados cree que todas las empresas deben pensar más en la salud y el bienestar de la gente.

Así se desglosa del informe "The truth about a well world", que señala que el 82 % de los preguntados piensa que crear un mundo donde se encuentre el bienestar es el reto más importante de los próximos 20 años y el 70 % desearía tener más apoyo para poder alcanzar este bienestar tan anhelado.