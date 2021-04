Lacalle Pou: "Si todos no están de acuerdo, el Mercosur no avanza"

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recordó este lunes que "si todos (los socios) no están de acuerdo, el Mercosur no avanza", en alusión a la propuesta enviada por su país a Argentina, Brasil y Paraguay, que están discutiendo los respectivos cancilleres en una sesión virtual.

"No existe votación en el Mercosur, no es que ganamos 3 a 1 la votación. El Mercosur se mueve por consenso, si está bien, si está mal... me parece que discutir eso es llover sobre mojado. Si todos no están de acuerdo, el Mercosur no avanza", indicó el mandatario a la prensa, tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 en un histórico hospital de Montevideo.