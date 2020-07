Olaya rocía con alcohol las monedas que acaba de darle un cliente y luego se embadurna bien las manos. Ha leído que el coronavirus puede permanecer varias horas en el dinero en efectivo y sabe que trabaja en uno de los lugares con mayor riesgo de contagio ahora mismo: las ferias libres de Santiago.

"Aquí estamos todo el rato tocando monedas y billetes. Yo me he salvado hasta ahora porque tomo muchas precauciones. En cuanto llego a casa, me desvisto y me meto corriendo a la ducha", asegura a Efe mientras atiende un puesto de frutas y verduras en Peñalolén, un barrio en el este de la capital.