Las empresas del sector de las infraestructuras y del agrícola en Brasil serán de las primeras en superar la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, pronostica en entrevista a EFE el presidente de la Cámara Oficial de Comercio Española en Brasil, Marcos Madureira.

"¿Es posible dudar de que no vaya a haber crecimiento en el sector de la infraestructuras en Brasil? No. Primero, porque Brasil necesita infraestructura. Sin eso, Brasil no crece", opinó el antiguo vicepresidente Ejecutivo del Banco Santander Brasil.