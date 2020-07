Señales de televisión que se apagan, emisoras que no sintonizan, llamadas que no conectan y el internet más lento de la región. Por diversas razones, las telecomunicaciones, igual que el suministro de agua o la electricidad, también colapsan en Venezuela, un país sumergido en una crisis que parece no tener fin.

Las razones de este colapso, como todo en la crisis compleja que atraviesa este país rico en recursos, son variadas y difíciles de atender sin el concurso mancomunado de los poderes fácticos, que hoy se enfrentan mientras se acusan mutuamente de los problemas que sufren los ciudadanos.