El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este viernes una iniciativa de ley que prevé regular los créditos de nómina con cobranza delegada y permitir que los bancos cobren pagos directamente del salario de los empleados.

"No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador", apuntó el mandatario en su rueda de prensa diaria, esta vez desde Minatitlán, Veracruz.