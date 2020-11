El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, reafirmó este jueves que si el país sufre una segunda ola de coronavirus, cuando aún no ha salido de la primera, será renovado el auxilio financiero a los más pobres, que en principio acaba a fin de año.

"Si hay una segunda ola de la pandemia, no es una posibilidad, es una certeza. Vamos a tener que reaccionar. Pero ese no es el plan A, no es lo que estamos pensando ahora", declaró Guedes al intervenir por videoconferencia en un evento de la asociación de supermercados.