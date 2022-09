El ministro del Interior de Paraguay, Federico González, no descartó este martes que las protestas convocadas por los transportistas para exigir una rebaja de los combustibles tengan motivaciones políticas, cuando el país se prepara para unas elecciones partidarias internas en diciembre y otras generales en abril del año venidero.

"No puedo llegar a otra conclusión, porque ya se les ha mostrado todo, se les ha explicado, nos hemos reunido con ellos muchas veces, ya no quieren reunirse", declaró González a la radio ABC Cardinal sobre la movilización de los conductores, aunque admitió no tener pruebas ni certeza de su afirmación.