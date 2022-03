La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo cayó un 5,74 % en la bolsa de Tokio hoy tras anunciar el retraso hasta la primavera de 2023 el lanzamiento de la esperada secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

Las acciones de Nintendo llegaron a bajar puntualmente un 6,98 % en la sesión bursátil de hoy antes de recortar pérdidas y cerrar este miércoles con un precio de 63.140 yenes (unos 466 euros).