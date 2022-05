1 may. 2022

EFE Caracas 1 may. 2022

Unos 200 trabajadores venezolanos protestaron este domingo en Caracas, en el marco del Primero de Mayo, para exigirle al Gobierno de Venezuela mejores condiciones laborales que incluyan un "salario digno", el respeto a los convenios colectivos y el cese de la "persecución".

"Hoy en Venezuela están conculcados totalmente los derechos, hoy en Venezuela no podemos hablar de salario digno, no podemos hablar de que se discuten los contratos colectivos, no podemos hablar de la seguridad social porque fue prácticamente eliminada", señaló a Efe el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano.