El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes que le gustaría ver un paquete de estímulo mayor al ofrecido por demócratas y republicanos, en medio de informaciones aparecidas en medios de comunicación locales de que la Casa Blanca iba a presentar una propuesta de rescate de 1,8 billones de dólares para paliar los efectos de la pandemia en la economía.

"Me gustaría ver un mayor paquete de estímulo, francamente, que lo que los demócratas o republicanos están ofreciendo. Voy a hacer exactamente lo contrario, vale, quiero decir, voy a decirle algo que no he dicho a nadie más, porque puede que ayude o perjudique a las negociaciones. Me gustaría ver un paquete mayor, me gustaría ver que el dinero va a la gente, no fue su culpa que China mandara la plaga", dijo Trump en un mitin-entrevista en el programa radiofónico del comentarista conservador Rush Limbaugh.