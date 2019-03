La secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño, aseguró a Efe este viernes en Bogotá que la equidad de género es un compromiso de toda la sociedad, incluidos los Gobiernos, las empresas, los trabajadores y la opinión pública.

Así lo aseguró Riaño tras su participación en la "II Reunión de Alto Nivel: El aporte de las mujeres a la Agenda 2030", que se celebró en la capital colombiana y donde destacó que esto no se puede lograr "solamente desde los Gobiernos, la agenda 2030 es multiactor, multilateral y es una agenda en la que debemos cooperar todos".

De igual forma, Riaño manifestó que las vicepresidentas de la región que asistieron a la cita están comprometidas con la promoción de la equidad de género en sus países.

"Las vicepresidentas se han comprometido a promover esa igualdad entre hombres y mujeres y, por supuesto, a compensar el trabajo no remunerado de las mujeres en los sistemas de protección social", afirmó.

En la reunión, encabezada por Riaño y los vicepresidentes de cinco países latinoamericanos, se analizaron medidas que ayuden a generar protección social para el género femenino en la región.

Para ello, se firmó un pacto con el propósito de trabajar y conocer las experiencias exitosas de políticas públicas de los países que participaron en la reunión para, de este modo, lograr la igualdad de las mujeres en el marco de la agenda 2030.

"Se trata de que a partir de ahora trabajemos de manera cooperante, en alianza, en cumplimiento del objetivo (...) para trabajar por el desarrollo de las mujeres. No podemos lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no hemos logrado la igualdad entre los hombres y las mujeres", añadió.

Entre los participantes del foro estuvieron las vicepresidentas de Colombia, Marta Lucía Ramírez; Costa Rica, Epsy Campbell Barr; República Dominicana, Margarita Cedeño; Panamá, Isabel Saint Malo, y su homólogo de Guatemala, Jafeth Cabrera.

Durante el encuentro también se presentó un estudio sobre los avances que ha habido en Iberoamérica para compensar el trabajo no remunerado de las mujeres en los sistemas de seguridad social.

"Las mujeres ganan un 20 % menos que los hombres en el conjunto de la región, están más afectadas por la informalidad, el desempleo y la pobreza", aseveró.

Sobre el particular agregó que "precisamente se trata de compensar con semanas de cotización el trabajo no remunerado de las mujeres, ampliar la cobertura en seguridad social, mejorar el acceso a la salud, establecer cotizaciones ficticias y garantizar la protección social y la seguridad económica de las mujeres en la vejez".

En ese sentido, Riaño explicó que la cotización ficticia consiste en "considerar que una mujer durante el tiempo que ha estado cuidando a sus hijos o a las personas con discapacidad o a los mayores no ha podido contribuir a la seguridad social porque su trabajo es no remunerado".

"En muchos sistemas de seguridad social esa contribución se está haciendo por parte del sistema en esa cotización ficticia para que no se vean afectados sus seguros y su seguridad económica en la vejez", detalló.

A juicio de la secretaria general de la OISS, la reunión de hoy ha generado "compromisos concretos por el trabajo de la igualdad de género".

"Tenemos un rezago muy grande, tenemos que compensar a las mujeres mayores que no han podido formarse, educarse, trabajar, no han tenido trabajos dignos y promover esa seguridad económica de las mujeres en la vejez", añadió.

Asimismo, Riaño señaló que "es de justicia" poder recompensar a las mujeres que no han estado en los sectores educativo, productivo y económico por "estar contribuyendo con el cuidado no remunerado" y que "se trata de darle una cuantía a ese trabajo no remunerado y reconocérselo a las mujeres".