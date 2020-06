El actor estadounidense Hartley Sawyer fue despedido de su papel en la serie de televisión "The Flash", del universo de DC Cómics, después de que resurgieran varios mensajes racistas y misóginos de su cuenta de Twitter.

"Hartley Sawyer no regresará a la séptima temporada de 'The Flash'", dijeron este lunes los responsables de la producción en un comunicado dirigido a la prensa, en el que se asegura que no tolerarán "mensajes despectivos contra ninguna raza, origen étnico, género u orientación sexual".