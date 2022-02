El tres veces primer ministro italiano y empresario Silvio Berlusconi, de 85 años, desmintió anoche con una nota los rumores de que se iba a casar con su actual pareja, Marta Fascina, de 32, y diputada de su partido Forza Italia.

"La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio. Los rumores que han aparecido en la prensa no son ciertos", zanjó Berlusconi en un comunicado después de que el diario "Libero" publicase este martes que la pareja tenía la intención de casarse tras más de dos años de relación.