El legendario guitarrista Brian May, fundador de Queen, ha publicado este viernes una versión del clásico "I'm A Woman", cuyos beneficios irán destinados a la lucha contra el cáncer de mama.

El británico, que ha producido y toca la guitarra en la canción, está acompañado por las voces de cuatro artistas femeninas exparticipantes del musical "We Will Rock You", basado en la música de Queen: Mazz Murray, Kerry Ellis, Gina Murray y Anna-Jane Casey, quienes juntas han formado el grupo WOMAN.