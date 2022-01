Britney Spears pidió a su hermana, Jamie Lynn Spears, que deje de utilizar su nombre para promocionar su nuevo libro de memorias, "Things i should have said" (en español: "Cosas que debería haber dicho"), que acaba de publicar este mes.

El abogado de la cantante, Mathew Rosengart, envió este miércoles una carta en la que exige a la hermana menor de la artista que "cese y desista de hacer referencias despectivas a Britney durante la campaña promocional".