La moda no solo se renueva, evoluciona con la idea de ser más sostenible y aportar confort. Primero fueron las prendas que no se arrugan, luego las que no se manchan y ahora llegan las camisas "wellness" -bienestar- con partículas de biocerámica que rebajan el estrés y reducen el cansancio.

Tecnología y moda vuelven a trabajar juntas, y en esta ocasión, alumbran un nuevo tejido que "hace que te sientas mejor", asegura en una entrevista a EFE Federico Sainz, CEO de Sepiia.