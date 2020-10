Mujeres representativas de la moda que disfrutan adentrándose en el mundo de fantasía del cine haciéndose pasar por sus personajes animados favoritos, una idea que no han dudado poner en práctica la modelo Cara Delevingne, Ashley Graham o Lily Aldridge.

Cara Delevingne maquillada como Ígor, uno de los personajes de "Winnie the Pooh"; Lily Aldridge como Alicia de "Alice in Wonderland" y Ashley Graham como Dama de la "Lady and the Tramp" son algunas de las transformaciones de las "celebrities" para colaborar con la firma de accesorios británica Chaos.