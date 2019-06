Fotografía cedida por la casa de subastas Christie's donde se aprecia la carta "Alone with the vast dictionaries of language" (A solas con los vastos diccionarios de la lengua"), escrita por Leonard Cohen en Montreal en 1960, que se subastó por 56.250 dólares durante una subasta de un total de 64 objetos de Cohen y Marianne Ihlen. EFE/Christie's