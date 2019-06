De Ciudad del Cabo a El Cairo en un avión hecho por adolescentes de Sudáfrica

Fotografía facilitada por Cape to Cairo. Veinte adolescentes sudafricanos, entre ellos algunos que ni siquiera habían volado nunca, se juntaron hace un año en un proyecto poco común: montar un avión. No solo lo consiguieron, sino que ahora usarán el aparato para cruzar África y animar a otros jóvenes a no renunciar a los sueños imposibles. EFE/Cape to Cairo

Fotografía facilitada por Cape to Cairo. Veinte adolescentes sudafricanos, entre ellos algunos que ni siquiera habían volado nunca, se juntaron hace un año en un proyecto poco común: montar un avión. No solo lo consiguieron, sino que ahora usarán el aparato para cruzar África y animar a otros jóvenes a no renunciar a los sueños imposibles. EFE/Cape to Cairo