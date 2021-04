Con ingenio y astucia, las galerías bruselenses se reinventan para esquivar las restricciones por la pandemia. El galerista Antonio Nardone es ejemplo de estas pequeñas argucias, pues decidió "camuflar" su galería como tienda gurmé, mezclando cuadros con pasta y aceite de oliva, para tener el estatus de servicio esencial y evitar así cerrar su negocio.

"Es una galería 'detrás' de un supermercado, pero la idea no es para nada original porque el arte es esencial, no solo la comida", contó a Efe Nardone en alusión a las nuevas restricciones impuestas en Bélgica a finales de marzo cuando se volvieron a cerrar comercios no esenciales y se limitó la entrada a comercios no prioritarios con cita previa.