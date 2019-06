Más de 180 ejecutivos de importantes empresas de EE.UU. reclamaron este lunes en una página completa de publicidad del diario The New York Times que no se restrinjan los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo el aborto, porque eso afecta a la igualdad laboral y además es "mal negocio".

La misiva está firmada por los consejeros delegados de firmas como Bloomberg, Yelp, H&M, Tinder o The Body Shop y hay nombres como el del fundador de Twitter, Jack Dorsey, o la diseñadora Diane Von Furstenberg, que reivindican "igualdad" en respuesta "a la alarmante tendencia de las prohibiciones que se están aprobando" en EE.UU.