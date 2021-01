Fotografía cedida el 11 de enero del 2021 que muestra al actor mexicano Eduardo Verástegui durante una conferencia de prensa, en Ciudad de México (México). EFE/ Cortesía PHOTOAMC/ SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS

El actor mexicano Eduardo Verástegui mantiene su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de las críticas recibidas por poner como imagen de perfil en Twitter una fotografía del mandatario, a quien recientemente la plataforma le suspendió su cuenta.

"No pueden, ni podrán contra el defensor de los no nacidos y la libertad religiosa. El Presidente Trump en 4 años no participó en una sola guerra. Seguirá luchando por la defensa de la vida y la libertad religiosa. La mentira tarde o temprano sale a la luz", escribió este lunes el actor en dicha red social.