Un estudio científico concluye que el atún rojo del Estrecho de Gibraltar ya era un manjar en el siglo V a.C. en la Grecia clásica, hasta donde se transportaba en ánforas cuyos restos con pescado han sido localizados en una antigua taberna de Corinto.

Así se concluye en el estudio internacional impulsado por el departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla (sur) y en el que colaboran dos instituciones de Atenas, la American School of Classical Studies at Athens y el Fitch Laboratory de la British School at Athens.