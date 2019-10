El guionista Aaron Sorkin, responsable de la "La red social", arremetió este jueves duramente contra el fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, por permitir en la plataforma anuncios políticos plagados de mentiras amparándose en la libertad de expresión.

"Eso no es defender la libertad de expresión, Mark, eso es atacar la verdad", señaló Sorkin en una carta abierta a Zuckerberg publicada por The New York Times.