Fotografía cedida este lunes por Sin Sentido Inc. en al que se registró al "influencer" puertorriqueño Daniel "El Travieso", caracterizado como el hombre lobo para una película en la que además de interpretar a los típicos nueve personajes de su particular familia de ficción agregará siete personajes clásicos de Halloween. EFE/Sin Sentido Inc.

USA4367. SAN JUAN (PUERTO RICO), 13/10/2020.- Fotografía cedida por Sin Sentido Inc. donde aparece el "influencer" puertorriqueño Daniel "El Travieso" caracterizado como el conde Drácula para su película de Halloween en la que además de interpretar a los típicos nueve personajes de su particular familia de ficción agregará siete personajes clásicos de Halloween. Daniel "El Travieso", con más de 9,6 millones de seguidores en YouTube, se estrenó como director de cine y el 16 de octubre presentará en la plataforma Spyntyx su primera película, dedicada a la fiesta de Halloween. EFE/Sin Sentido Inc. /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS