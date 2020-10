El rapero puertorriqueño Residente colgó este jueves un video votando por el "no" en la consulta sobre el estatus de Puerto Rico a celebrarse el 3 de noviembre, rechazando así la "estadidad" o anexión de la isla con Estados Unidos y exhortando a los electores a que hagan lo mismo.

"NO a la colonia, No estadidad", tuiteó el artista adjunto con un video marcando con una "X" la opción de "no" en la consulta de estatus que coincidirá el martes con las elecciones generales de la isla caribeña.