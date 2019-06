El Festival de Montreux, de jazz y de pop-rock, inauguró hoy su 53ª edición con un concierto de Sting, que ofreció al público una selección de sus mejores éxitos, como parte de su gira "My Songs". EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT EDITORIAL USE ONLY

El Festival de Montreux, de jazz y de pop-rock, inauguró hoy su 53ª edición con un concierto de Sting, que ofreció al público una selección de sus mejores éxitos, como parte de su gira "My Songs". EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT EDITORIAL USE ONLY

El Festival de Montreux, toda una institución en el mundo del jazz y del pop-rock, inauguró hoy su 53ª edición con un concierto de Sting, que ofreció al público una selección de sus mejores éxitos, como parte de su gira "My Songs".

Con la misma energía de siempre y luciendo con 68 años un físico envidiable por cualquier veinteañero, el artista que triunfó primero con Police y después en solitario en los 80 y 90 comenzó su recital con "Message in a Bottle", una de sus canciones más legendarias, y lo cerró, bises aparte, con el "Every Breath You Take".