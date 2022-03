The Second Skin Co. presenta en Madrid su nueva colección, Wet Blue, en formato exposición. EFE/ Diego Fernández

Los diseñadores tienden a simplificar el armario de la mujer, no cree en las temporadas, prefiere piezas femeninas y con carácter, de ahí que en el Día de la Mujer los vestidos y las piezas versátiles hayan sido el plato fuerte en las colecciones de la firma The Second Skin Co. y del diseñador Juanjo Oliva presentadas en Madrid.

Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, directores creativos de la firma The Second Skin Co. que triunfa en Hollywood, llevaron a Madrid es Moda una colección protagonizada por vestidos coloristas y con siluetas estructuradas.