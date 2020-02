Jean-Paul Gaultier (C) y el productor Thierry Suc (izda). EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

El "Fashion Freak Show" del célebre diseñador Jean-Paul Gaultier se presentará en Madrid en noviembre de 2021 dentro de la gira mundial de este espectáculo que repasa la vida del francés, anunció hoy en Moscú el productor del evento, Thierry Sucen.

"Estaremos en Madrid, haremos un casting en España en otoño y el estreno será en noviembre de 2021. Jean-Paul trabaja constantemente, no hay ni un solo día en el que no conversemos, en el que no surjan nuevas ideas", dijo este miércoles en rueda de prensa Sucen.