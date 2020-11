El director de cine Gus Van Sant, nominado dos veces a los premios Óscar, dirigirá una miniserie de siete capítulos en la que Gucci presentará su nueva colección y en la que aparecerán cantantes como Billie Eilish, Harry Styles o Florence Welch.

La casa de moda italiana, fundada en 1921 en Florencia, ha anunciado este jueves que presentará su próxima colección "Ouverture of Something that Never Ended" como una miniserie de siete capítulos, codirigida por el director creativo de la firma italiana, Alessandro Michele, y Van Sant, informan los medios italianos.