El Tribunal británico de Apelaciones ha rechazado este jueves admitir a trámite un recurso elevado por el actor estadounidense Johnny Depp contra un fallo de 2020 que lo acusaba que haber maltratado a su exesposa Amber Heard.

El juez Nicholas Underhill precisó que "no se han admitido las pruebas adicionales" que Depp presentó para justificar el recurso y señaló que éste "no tenía perspectivas de prosperar" y por tanto no hay razón para que proceda.