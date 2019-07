La artista puertorriqueña Kany García anunció este sábado que interrumpirá sus vacaciones en el extranjero para regresar a la isla y participar en la manifestación del próximo lunes que exigirá la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló por su participación en un polémico chat que generó una crisis política.

"Les pido permiso para hablar de mi país. Hace seis meses planifiqué estas vacaciones con los míos, pero no me siento bien, no la estoy pasando bien. Siento que tengo que estar con mi gente y con mi pueblo. Es por eso, que nada, hasta aquí acabaron las vacaciones", señala la artista en un vídeo en la red social de Instagram.